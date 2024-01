FEMMINILE: FIORENTINA ANCORA IN CORSA SU TUTTI I FRONTI. MERCATO IN ENTRATA CHIUSO AL 90%. AL MILAN ARRIVA NADIA NADIM

La rubrica del martedì sul calcio femminile a cura di FirenzeViola.it

Fonte: a cura di Stefano Berardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Le ragazze viola proseguono il loro cammino sul doppio binario campionato-coppa. Questo possiamo confermare al termine di una settimana molto tosta che ha visto le gigliate affrontare la gara d’andata di quarti di finale di Coppa Italia – di cui parleremo a breve – e poi ritrovarsi domenica al Viola Park dove le toscane hanno avuto la meglio sul Pomigliano portando avanti quel sogno chiamato: ritorno in Uefa Women’s Champions League.

Martedì scorso, all’Arena Civica di Milano, è andato in scena lo scontro tra la Fiorentina Femminile e l’Inter rimaneggiata dopo il colpo di mercato Lina Magull che, come prevedibile, era destinato ad alzare non poco il livello della compagine nerazzurra. Sebbene la rosa viola sia ancora nettamente superiore, brave sono state le atlete allenate da Rita Guarino a rimontare il doppio vantaggio ospite (reti di Longo ed un autogoal) con Cambiaghi e Polli fissando il punteggio sul 2-2. Il passaggio in semifinale dunque si giocherà il prossimo sei febbraio allo stadio Curva Fiesole del Viola Park.

Il precedente è a favore delle padrone di casa visto che, prima della pausa natalizia, le calciatrici allenate da Sebastian De La Fuente hanno liquidato l’Inter con un roboante 4-2. Certo, le meneghine ora sono un gruppo rimaneggiato e anche nettamente in fiducia avendo messo fine al cammino invincibile in campionato della Roma lo scorso weekend battendola 2-0, ma i pronostici rimangono ancora a favore della Fiorentina.

La stessa formazione viola continua a vivere in un momento di forma e di unione invidiabile che consente loro di tenere le lombarde ancora a undici punti di distanza. Il match di domenica a ora di pranzo col Pomigliano sulla carta era abbastanza abbordabile ma, per un po’ di tempo, ha avuto il sentore della trappola.

Dopo essere andata in vantaggio con il secondo goal consecutivo in campionato dell’islandese Johansdottir (il settimo da quanto veste la maglia viola), sono state le pantere campane a mettere in ansia le padrone di casa, arrivando persino a siglare il pari con Zhanna Ferrario a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa, il Pomigliano ha la chance d’oro per poter andare in vantaggio; Lundin tocca maldestramente di mano su un disimpegno in area di rigore e per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta l’argentina ex Juventus Dalila Ippolito che nel primo tempo ha impegnato seriamente Schroffenegger bravissima a disinnescare una sua giocata da numero dieci. Anche nell’occasione del penalty è il portiere altoatesino a spuntarla bloccando il sinistro, debole e centrale, dell’attaccante argentina.

De La Fuente getta nella mischia anche il suo nuovo gioiello Madelen Janogy che ripaga il tecnico nel migliore dei modi. Su un’azione offensiva delle padrone di casa, arriva il cross di Hammarlund per la testa di Johansdottir (migliore in campo della gara) che schiaccia trovando il miracolo dell’estremo difensore ospite Buhigas. È lesta però la svedese a ribadire in rete con un tap-in che tocca il palo interno e porta al nuovo vantaggio viola. Passano pochi minuti e la stessa neo-arrivata chiude la partita ricevendo palla da destra per poi liberare un sinistro a giro che si stampa sul palo interno prima di insaccarsi in rete. 3-1 e ulteriori punti preziosi per la Fiorentina Femminile che al prossimo giro sarà di scena a Biella contro la rivale storica Juventus. Un match delicato e dal sapore di secondo posto. Anche le bianconere saranno fortemente motivate avendo la chance di poter raggiungere la Roma – in crisi di risultati – riaprendo clamorosamente il campionato.

L’occasione è ghiotta ma la Fiorentina non sembra aver intenzione di intaccare la rosa. Anzi, secondo indiscrezioni raccolte da Firenzeviola, pare che la dirigenza abbia di fatto chiuso il mercato in entrata. Visto l’andamento delle cose non è una scelta insensata, ma se si aprisse l’occasione per poter puntare a qualcosa di più importante forse un altro innesto non sarebbe stato superfluo. In uscita invece si sta valutando cosa fare dell’ungherese Zsanett Kajan. La magiara è rimasta ancora fuori dalle convocate sia in occasione del match dei quarti di Coppa Italia, sia della partita del Viola Park. Difficile comprendere se si tratti di scelte tecniche o se l’ex Olympique Reign è alle prese con qualche problema fisico. Manca poco più di una settimana alla fine della sessione invernale del calciomercato. Pertanto, se la Fiorentina decidesse di chiudere eventuali affari in entrata o in uscita, è questo il momento per farlo.

Mentre a Firenze le trattative sembrano sull’orlo dello stop, c’è ancora qualcosa che bolle in pentola nelle altre società. Le milanesi sono piuttosto attive in tal senso. È di notizia di un paio di giorni fa secondo cui il Milan ha chiuso l’accordo per portare l’attaccante Nadia Nadim all’ombra della Madonnina. La calciatrice danese di evidenti origini afgane andrebbe a rinforzare il reparto offensivo rossonero ma la carta d’identità recita trentasei primavere (al pari di Boquete), il che fa presupporre che più che un colpo tattico si tratti maggiormente di uno mediatico. Questo perché la storia di Nadia Nadim parla per sé: nata in Afganistan, costretta a scappare a causa del regime talebano che non tollerava che una ragazza potesse giocare a calcio. Nadim ha cambiato nazionalità e stile di vita ed ha continuato a seguire i suoi sogni.

Oltre a diventare una calciatrice di livello mondiale, l’ex Paris Saint Germain ha avuto modo di laurearsi in medicina diventando medico. Purtroppo però ha dovuto accantonare il desiderio di poter presto tornare in patria a causa del ritiro da parte dei militari americani e la conseguente restaurazione del regime talebano. Alcune sue connazionali che sono riuscite a venir via dalla regione, sono state accolte a Firenze e giocano nella squadra femminile del Centro Storico Lebowski.

Dopo Magull invece, l’Inter continua la sua ricerca di rinforzi e sembra aver trovato il suo difensore. Si tratta della classe 2000 bosniaca Marija Ana Milinkovic in forza al Sarajevo che ha già firmato il contratto in nerazzurro pur non essendo ancora stata ufficializzata per via del transfer. Il Biscione inoltre continua serratamente a trattare per Alia Guagni ma il club rossonero fa muro e ogni giorno che passa l’affare sembra sull’orlo di sfumare. È esploso anche il caso Serturini in casa Roma, con la ragazza che nell’ultima sfida proprio contro le nerazzurre è stata spedita in tribuna per scelta tecnica. Chiunque decidesse di accelerare per portarla subito lontana dalla Capitale farebbe sicuramente un buon colpo. Ricordiamo che sull’esterno giallorosso ci sono le attenzioni della stessa Inter e della Fiorentina, la quale però non sembra intenzionata ad affondare il colpo a gennaio ma aspetterà l’estate quando, facendo tutti gli scongiuri, dovrebbero entrare i soldi della qualificazione alla Uefa Women’s Champions League.