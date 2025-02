Femminile: Con la Juve in Coppa ultima chiamata. La società rassicura sui cambiamenti

La rubrica sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

Giorni di riflessione in quel di Firenze non soltanto per quanto concerne la squadra femminile. Dopo l’ultima cocente sconfitta contro l’Hellas Verona, sembra quasi volta al termine l’avventura di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina. Un destino molto simile quello sfiorato – ma solo rimandato – dal tecnico della Womens Sebastian De La Fuente. E pensare che entrambi gli allenatori, solo qualche mese fa, sembravano destinati a grandi cose ben saldi alla panchina che avevano ottenuto per volontà dei dirigenti gigliati. Ora però le cose si sono letteralmente rovesciate ed entrambi aspettano solo la fine della stagione per salutare definitivamente Firenze, sempre ammesso che non capiti prima.

Con la gran parte delle sue ragazze impegnate con le rispettive Nazionali, De La Fuente necessita di preparare una strategia per provare a ribaltare il risultato della semifinale d’andata di Coppa Italia Femminile disputatasi al Viola Park due settimane or sono. Il ritorno è previsto per giovedì sei marzo a Biella e servirà letteralmente un miracolo per sovvertire tutto. Nel mezzo ci sarà la gara di poule scudetto contro il Milan nel corso della quale il coach argentino potrebbe dare spazio ad un ampio turnover. Si cerca anche di correre contro il tempo per provare a recuperare quelle pedine fondamentali che possano consentire alla Fiorentina di giocarsi il tutto per tutto contro le bianconere. Ecco perché l’allenatore ex Como e Inter terrà sotto stretta sorveglianza i progressi di Boquete e di Janogy, entrambe ai box per problemi fisici. Avere in campo l’intero undici titolare potrebbe concedere qualche speranza alle toscane, fermo restando che affronteranno la probabile formazione che vincerà il tricolore tra qualche mese.

A tener testa però sono più le questioni extra campo. Firenzeviola ha potuto scoprire in esclusiva di un incontro ufficiale avvenuto nei giorni scorsi tra il Direttore Generale viola Alessandro Ferrari ed una rappresentanza del tifo che segue assiduamente la squadra femminile. Un confronto descritto come caloroso e proficuo. Stando a quanto abbiamo potuto raccogliere, la stessa società gigliata non è soddisfatta dei risultati della Womens ed è delusa dalla gestione della rosa e dalla mole di partite perse senza spiegazione alcuna. Fattori che porteranno al termine della stagione ad una serie di cambiamenti. Non soltanto legati alla panchina – con l’addio di De La Fuente praticamente certificato nonostante l’opzione per un altro anno di contratto -, ma anche dal punto di vista dirigenziale arriveranno delle significative variazioni che dovrebbero dimostrare quali saranno le ambizioni della Fiorentina Femminile. Si è parlato inoltre anche di strategie di mercato future. Il club è intenzionato ad investire su un parco giocatrici italiane di grande qualità congiunte all’esperienza di qualche elemento internazionale – da capire se sarà ancora una volta la Scandinavia il terreno per le trattative o si deciderà di contattare giocatrici anche da altri paesi d’Europa. Tutto ancora in divenire certo, ma già il fatto che la società ha concesso questo incontro con i supporters più affezionati indica come la Fiorentina voglia chiudere con il passato per aprirsi ad un nuovo futuro. Da capire però il fatto se saranno le solite dichiarazioni di circostanza o se veramente qualcosa di qui a breve cambierà. E comunque, per adesso, un vero e proprio mea culpa da parte di nessuno non c’è stato. Il colloquio con Ferrari ha rassicurato i tifosi viola che non mancheranno di far sentire il loro apporto da qui al termine della stagione.

Le viola intanto rimangono impegnate in Nations League agli ordini del CT Andrea Soncin. Nei giorni scorsi l’Italia Femminile ha superato di misura il modesto Galles ottenendo tre punti fondamentali nel girone della rassegna internazionale che ha già visto l’Italia ottima protagonista nella passata edizione. Le Azzurre sono attese ora dalla ostica sfida casalinga con la Danimarca che si disputerà stasera alle ore 18:15 con diretta televisiva su Rai Due. Contro le britanniche, Soncin ha scelto di tenere in panchina Severini e compagne dando spazio alle veterane. Con le scandinave non è escluso un impiego dal primo minuto delle calciatrici gigliate. E occhio alla sponda opposta; le viola Faerge e Bredgaard cercheranno sicuramente di fare lo sgambetto in qualche modo al gruppo guidato da Andrea Soncin.