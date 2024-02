FEBBRAIO CRUCIALE, 4 TEST VERITÀ PER L'EUROPA. E TRA UN MESE LA CONFERENCE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Fiorentina, proviamo a ripartire. Come? Con la compattezza, l'unione, la concentrazione e anche la ferocia. Certo, vanno ritrovati al più presto i veri trascinatori viola, Nico Gonzalez, Arthur e Bonaventura ma vanno recuperate certe caratteristiche che avevano consentito alla squadra di Italiano di andare pure oltre le aspettative, portandola al quarto posto. Perchè in effetti anche quando la Fiorentina vinceva senza convincere dal punto di vista del gioco, oltre anche ad una dose di buona sorte comunque non mancavano la rabbia agonistica, l'attenzione difensiva, l'applicazione generale della squadra.

Un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare di campionato ma anche il modo in cui sono arrivate certe sconfitte - vedi quella con il Lecce - si spiegano forse anche così, con queste carenze. Il mercato e il mancato esterno hanno provocato discussioni a non finire e forse ancora se ne parlerà a lungo. Così come il dibattito sarà aperto sul modulo migliore da adottare. Le criticità ci sono e sono state evidenziate, ora però non ci sono altre strade se non confidare in una crescita della squadra in un mese di febbraio che peraltro sarà denso di appuntamenti. Le prossime gare sveleranno anche che tipo di apporto potrà dare Belotti, magari affiancato da Beltran che ha segnato cinque reti nelle ultime otto gare.

Le possibilità per un mini rilancio ci sarebbero: gli avversari della Fiorentina si chiamano Frosinone (casa), Bologna al Dall'Ara, Empoli in trasferta e Lazio in casa. Quattro gare che ci diranno quali potranno effettivamente essere le ambizioni della squadra. Quattro gare che potranno spiegarci se l'Europa League può essere il traguardo dei viola o se invece c'è addirittura il rischio di finire nell'anonimato. Serve una scossa che può arrivare proprio da una vittoria contro il Frosinone, memori anche di un febbraio - quello dell'anno scorso - che vide partire la grande rinascita della Fiorentina, capace di inanellare dal 19 febbraio otto risultati utili consecutivi (tra cui cinque vittorie di fila). Ritrovarsi significa poter guardare anche con fiducia alla Conference, un obiettivo vero e proprio perché la Fiorentina vuole riprovarci. E tra un mese esatto, il sette marzo, si giocherà l'andata degli ottavi.

Oggi però è anche il giorno del funerale di Kurt Hamrin, a San Miniato al Monte. Una delle più belle testimonianze per ricordarlo è arrivate in questi giorni da Niccolò Pontello che a radio Firenzeviola lo ha definito "evangelista del calcio". E' vero, con le sue giocate, i suoi gol e la sua purezza ha fatto diventare tifosi della Fiorentina anche coloro che, nati fuori Firenze, avrebbero potuto legarsi ad altre squadre. Oltre ad alzare tante Coppe, Uccellino era riuscito a cogliere anche questo successo.