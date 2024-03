FATTORE MALTEMPO: STASERA AL BOZSIK STADION CAMPO "PESANTE"

Un aspetto da non sottovalutare e che potrebbe rendere più complicata del normale la partita di stasera tra Maccabi Haifa e Fiorentina è quello relativo al terreno di gioco. Il maltempo che negli ultimi giorni ha portato piogge costanti a Budapest ha reso il campo del Bozsik Stadion "pesante" e di difficile praticabilità. Inoltre sono previsti per le prossime ore ulteriori diluvi sulla capitale ungherese che esaspereranno ulteriormente la questione.

Fattore fisicità.

Il tema della fluidità ridotta del manto erboso porta con sé la tesi secondo cui farà la differenza il fattore fisicità. Non è escluso che le scelte di Vincenzo Italiano siano viziate dalla necessità di schierare calciatori maggiormente pronti alle criticità legate ai problemi metereologici. In tal senso i muscoli di Alfred Duncan, a centrocampo, potrebbero fare al caso. Lo stesso vale per M'Bala Nzola al centro dell'attacco e Nikola Milenkovic in difesa.

Cartolina da Budapest.

Chi in questo momento si trova a Budapest conferma la nostra riflessione. Non per nulla il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, ha così parlato a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola: "Le condizioni del campo non sono delle migliori, quindi attenzione perché il Maccabi Haifa è una squadra molto fisica. Aggiungo che far giocare calciatori in fase di recupero, stasera, è un rischio". Sale l'attesa, dunque, per le decisioni che prenderà il tecnico.