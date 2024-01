NOTIZIE DI FV FARAONI, LE PRIME PAROLE: "HO VOLUTO TANTO ESSERE QUI" "Sono molto contento di essere a Firenze. Se partirò per Riyad con la squadra? Adesso vediamo, è successo tutto molto velocemente, devo ancora realizzare tutto quanto. Non è neanche così facile. Vincere la Supercoppa? C'è sempre il... "Sono molto contento di essere a Firenze. Se partirò per Riyad con la squadra? Adesso vediamo, è successo tutto molto velocemente, devo ancora realizzare tutto quanto. Non è neanche così facile. Vincere la Supercoppa? C'è sempre il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi