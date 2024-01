FARAONI, Ecco un esterno a tutta fascia per Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha messo a segno il suo primo colpo di mercato, ecco Faraoni. L'esterno destro laziale, quest'anno alla sua quinta stagione con gli scaligeri, in questa prima parte di campionato ha collezionato undici presenze (sette dal primo minuto) e realizzato un assist. A Firenze Faraoni andrà ad alternarsi con il giovane Kayode nel ruolo di terzino destro aspettando il ritorno di Dodo.

Da non sottovalutare neanche la sua attitudine a giocare come esterno a tutta fascia, se Italiano volesse riproporre l'esperimento 3-4-2-1 come nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.