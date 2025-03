Fagioli, Kean e Beltran strappano il 6, tutti gli altri dietro la lavagna

Nonostante la fiducia e la soddisfazione di aver tenuto testa per un tempo ad un Napoli forte ostentate da ds e tecnico della Fiorentina, la prestazione (e soprattutto la sconfitta) non è piaciuta al direttore di FirenzeViola Tommaso Loreto che ha salvato davvero pochi giocatori, ossia Fagioli, Kean e Beltran, entrato nel finale. Insufficienze per tutti quanti gli altri, tecnico compreso. Leggi qui tutti i giudizi e i voti.

Top Fv: Grazie al nostro sondaggio però potete dire la vostra e scegliere chi è stato il migliore (o meno peggio) tra i giocatori della Fiorentina in campo a Napoli.