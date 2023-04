FACOLCUP, Squadre: Architettura e Professioni Sanitarie

Lunedì 24 aprile è iniziata la seconda edizione della Facol Cup, competizione a 11 interfacoltà che mette di fronte le squadre dell'Università di Firenze. Finora sono stati disputati tre incontri: Scienze Motorie-Professioni Sanitarie (5-3), Giurisprudenza-Medicina (5-1), Ingegneria-Umanistica (6-0). Radio FirenzeViola è media partner dell'evento e ogni giorno le singole squadre per accompagnarvi durante questo torneo. Oggi è il momento di Architettura e Professioni Sanitarie.

ARCHITETTURA

La facoltà di architettura si appresta ad iniziare il torneo con molte incognite, essendo una squadra nata recentemente che non si conosce molto bene, e che ha da risolvere ancora 2 questioni molto importanti, la scelta di allenatore e capitano. Nonostante le molte difficoltà, il presidente della squadra, Giovanni Musella, si dice molto entusiasta di iniziare questo percorso e potrà fare affidamento su alcuni elementi di esperienza, come Nicolò Ferrari che ha militato per 12 anni nello Spezia Calcio a livello giovanile.

La squadra è stata sorteggiata nel girone più difficile dei 2, visto che dovrò affrontare squadre già affermate come i campioni in carica di Scienze Motorie e le 2 facoltà di ingegneria, meccanica e gestionale. La prima uscita della squadra sarà il 3/5 al campo dell’Isolotto, contro la facoltà di Professioni Sanitarie. Una prima partita che dirà molto sulla forza della squadra, e su dove potrà arrivare in questo torneo. La squadra confida nel supporto dei propri tifosi, sperando di ricevere una spinta in più e provare a diventare la mina vagante di questa competizione.



PROFESSIONI SANITARIE

Squadra nata quest’anno grazie all'ottimo lavoro di Yuri Torrini, nel doppio ruolo di presidente/allenatore, reduce dall’esperienza dello scorso anno con la squadra mista del torneo. La facoltà di Professioni Sanitarie, sorteggiata nel Girone A, si appresta a fare il proprio debutto nel torneo il 24/4 contro i campioni in carica, Scienze Motorie. Debutto molto ostico, considerando anche le difficoltà che la squadra potrebbe incontrare nelle prime partite dovendo ancora affinare la propria intesa, ma sia i giocatori che lo staff tecnico si ritengono fiduciosi di riuscire a passare la fase a gironi.

Molto dipenderà anche dalle giocate dei suoi uomini migliori, uno su tutti Lapo Nelli, fantasista e numero 10 della squadra, da cui Allenatore e compagni si aspettano molto, soprattutto in fase offensiva. Menzione speciale anche per altri 2 giocatori, Serag Khater, ragazzo israeliano con un passato nelle giovanili del Maccabi Haifa, squadra che ha disputato l’ultima edizione della Champions League e Lorenzo Graziani, perno della difesa che si classificò secondo con la sua Cattolica Virtus ai campionati Nazionali. Molto importante sarà anche il sostegno che riceveranno dai propri compagni di facoltà, chiamati a giocare la propria partita sugli spalti.