EX VIOLA, Mina già nel cuore dei tifosi del Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Yerry Mina, protagonista anche quest'oggi nella vittoria del Cagliari contro l'Empoli, è già entrato nei cuori dei tifosi rossoblù. Il difensore colombiano da quando è arrivato in Sardegna è diventato un perno fondamentale della difesa di Ranieri. Il centrale ex viola grazie alle sue prestazioni è già diventato un idolo dei tifosi cagliaritani come si può vedere anche sui social. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. QUI i commenti di ammirazione dei tifosi rossoblù per Mina sui social.