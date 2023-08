EX VIOLA, L'inizio di stagione di Terzic, Cabral e Igor

Fonte: J. Massini

Durante questa sessione di calciomercato hanno lasciato la Fiorentina diversi giocatori e tra questi quelli che hanno suscitato più scalpore (per le cifre incassate più che per le cessioni in sè) sono Aleksa Terzic, Igor e Arthur Cabral. Ma come è andato l'inizio di stagione per questi tre giocatori?

Terzic si è trasferito al Salisburgo e dopo due buone partite giocate contro Altach e Tirol, il terzino serbo è stato costretto a fermarsi per le successive tre partite a causa di un problema agli adduttori. Dovrebbe essere in ogni caso sulla via del recupero. Per quanto riguarda Igor invece la sua avventura al Brighton non è iniziata nel migliore dei modi, visto che non è ancora arrivato l'esordio e in tutte e tre le occasioni in cui la squadra di De Zerbi è scesa in campo lui è rimasto in panchina. Con l'Europa League di mezzo però è plausibile che il brasiliano scenderà presto in campo con la sua nuova maglia. Infine Arthur Cabral ha giocato due partite con il Benfica, anche se non per tutti e 90 i minuti, ma non è riuscito ancora a lasciare il segno ed è alla ricerca della condizione migliore.