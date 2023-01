EUROPA, CABALA E RECORD: IL MONZA PER I VIOLA VALE TRIPLO

Un gennaio a ritmi pazzi per il calcio italiano, come forse mai si erano visti nel primo mese dell'anno. Non farà eccezione nemmeno la Fiorentina, il cui calendario - tra Serie A e Coppa Italia - metterà i viola di fronte a ben sei partite nell'arco di 25 giorni. Dall'incrocio odierno del Franchi contro il Monza (l'occasione migliore per ripartire in campionato dopo un finale di prima parte di stagione che aveva portato in dote cinque vittorie di fila tra A e Conference e una dolorosa sconfitta a San Siro tra mille recriminazioni) fino alla sfida del 29 all'Olimpico contro la Lazio, terzo di tre scontri diretti che coinvolgeranno Biraghi e compagni dal 15 in poi (prima dei biancocelesti, sarà il turno degli incroci con Roma e Torino), non ci sarà quasi tempo di respirare. La strada dell'Europa o, almeno, di un principio di rimonta passerà soprattutto da lì.

Ecco perché già i primi giorni di gennaio saranno importanti per capire che tipo di indirizzo prenderà la stagione viola. Primo perché la Fiorentina avrà l’opportunità di giocare davanti al proprio pubblico quattro partite delle sei in calendario (compreso l’esordio in Coppa Italia del 12 contro la Sampdoria) e poi perché iniziare con il piede giusto gennaio vorrebbe dire anche battere anche la tradizione sfavorevole dopo la sosta, stavolta mai così lunga in virtù del Mondiale: la Fiorentina infatti non vince la partita che segna la ripresa del campionato dal 2017 (2-1 alla Juventus, all'epoca di Sousa in panchina) e dodici mesi fa la squadra di Italiano ha rimediato un pesante 4-0 in casa del Torino.

Uno score poco favorevole che trova conferma anche in quello che è lo "storico" del tecnico viola, che tra A e B non è infatti mai riuscito a raccogliere i tre punti nelle partite inaugurali del nuovo anno: a Spezia, nel 2019 fu fermato in casa del Cittadella (1-1) e nel 2020 fu sconfitto 1-0 dal Verona di Juric. Piccola curiosità a margine, che riguarda sempre il match di oggi: in caso di successo contro il Monza, Italiano garantirebbe alla Fiorentina il settimo trionfo casalingo di fila in Serie A su una squadra neopromossa, eguagliando il record stabilito dai viola di Trapattoni nel 1999 (vittorie su Brescia e Lecce con Malesani in panchina più quelle su Salernitana, Venezia, Perugia, Caglia e Verona con il "Trap").