ESUBERI, Via in 12, ultimi giorni per altri cinque

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il mercato in uscita non riguarda solo i giocatori della prima squadra, perché il lavoro della dirigenza viola si è concentrato anche sugli esuberi. Giovani non più in quota in Primavera e prestiti rientrati e rimasti fuori dal progetto tecnico di Italiano, come Marco Benassi. Con l'addio previsto per domani di Giovanni Corradini si assottiglia il gruppo rimasto ad allenarsi per conto proprio.

Senza considerare Munteanu visto che era stato aggregato subito al gruppo della prima squadra agli ordini di Italiano e poi girato in prestito di nuovo al Farul, sono 12 i giocatori già sistemati. Finita definitivamente l'avventura viola di Rasmussen e Fruk, ceduti a titolo definitivo rispettivamente al Brondby e al Rijeka, anche Corradini saluterà definitivamente per andare allo Spezia. In prestito invece sono andati Distefano, Lucchesi e Favasuli alla Ternana, Mattia Fiorini al Foggia, Ferrarini al Feralpisalò. Gentile al Fiorenzuola, Krastev al Catanzaro e Dutu all'Ancona, Toci al Sestri Levante.

In quest'ultima settimana di mercato (chiude il 1 settembre, anche se resterà aperto in altri paesi) restano dunque da sistemare ancora alcuni giocatori, il difensore Dalle Mura, Agostinelli (promesso sposo al Cosenza), Gori (che aspetta un club di B), Spalluto (troppo caro per il Gubbio, conteso tra Monopoli e Foggia) e lo stesso Benassi.