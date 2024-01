ESTERNI, Da Sottil a Ikoné: la situazione per Sassuolo

Ancora tutto tace nelle stanze del Viola Park in merito alle condizioni di Riccardo Sottil che oggi ha svolto ulteriori esami dopo l'infortunio sofferto contro il Torino nell'ultimo match del 2023. Le condizioni del classe '99 preoccupano anche gli uomini mercato della Fiorentina che stanno valutando quanto starà a lungo per eventuali investimenti. Di sicuro salterà la partita contro il Sassuolo, contro cui Italiano avrà le scelte obbligate almeno per quanto riguarda gli esterni: con Sottil e Nico out e Kouame in Coppa d'Africa, sono rimasti solo Brekalo ed Ikoné a disposizione.

LEGGI ANCHE: "SCELTE QUASI OBBLIGATE. IKONE E BREKALO SCALDANO I MOTORI: INSIEME SOLO 2 VOLTE"