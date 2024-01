EMPOLI, Via Andreazzoli, in arrivo Nicola

Fonte: Dimitri Conti

L'Empoli è penultimo a 5 punti dalla zona salvezza (il Cagliari quartultimo ha 18 punti, gli azzurri 13 davanti alla Salernitana a 12) ed ha dunque deciso di dare la scossa con un cambio in panchina. Via dunque Aurelio Andreazzoli, che aveva sostituito Zanetti non con gli effetti sperati nonostante due vittorie con Fiorentina e Napoli che avevano fatto ben sperare), manca solo l'ufficialità. E a sostituirlo dovrebbe essere lo specialista delle salvezze, Davide Nicola.