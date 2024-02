EMP-FIO, Tante insufficienze tra i viola: le pagelle di FV

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Le pagelle di Empoli-Fiorentina sono state inevitabilmente tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Non sono mancate le insufficienze, specie in difesa dove tra i titolari si è salvato solo Quarta, mentre in attacco bocciature per Belotti e Nico Gonzalez. Dalla panchina è arrivato poco, con anche Italiano che chiude la giornata con una prova al ribasso. CLICCA QUA per leggere le pagelle complete di FV