EMP-FIO 1-1, Pareggia Niang su rigore. Male Faraoni

Al 57' l'Empoli pareggia la Fiorentina 1-1 con una rete su rigore di Niang. Perfetto l'attaccante azzurro dagli undici metri: spiazza Terracciano e mette il pallone sotto al sette per la rete. Malissimo però nell'occasione del rigore tutta la Fiorentina ma soprattutto Faraoni, preso in contropiede da Cancellieri e veramente ingenuo a strattonarlo al momento dell'entrata in area. Tutto da rifare per la Fiorentina dunque quando manca poco più di mezzora al termine della sfida.