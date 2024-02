EMP-FIO 0-1, Beltran segna ancora e sblocca il match

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un momento di confusione con l'Empoli in 10 visti i problemi fisici occorsi a Grassi, la Fiorentina sblocca la partita contro l'Empoli. Ad aprire le danze è Lucas Beltran, ancora in gol in un 2024 iniziato benissimo dall'argentino che raccoglie in area un passaggio di Mandragora e da posizione defilata riesce a trovare l'angolino opposto, superando Caprile e portando in vantaggio la squadra viola.