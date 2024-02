EMP-FIO 0-0, Nei primi 20 minuti vince soltanto la noia

FirenzeViola.it

Praticamente nessuna emozione nei primi 20 minuti di Empoli-Fiorentina, con le due squadre che passano il tempo più che altro a studiarsi e a non lasciare spazio. L'unico evento degno di nota dell'inizio della partita è l'ammonizione di Gyasi per un duro fallo su Biraghi pochi istanti dopo il fischio d'inizio del match. Condizioni da valutare invece quelle di Faraoni, costretto a lasciare il campo per qualche istante per una botta alla caviglia.