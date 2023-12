ECCOLE LE PUNTE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ci pensano sempre loro. La Fiorentina ancora una volta si è aggrappata a una rete di un difensore, stavolta è toccato a Ranieri, per sbrogliare la matassa Conference League e garantirsi il primo posto e gli ottavi della competizione. Per l'ennesima volta, davanti alla sterilità offensiva di Beltran, Nzola e compagni, un difensore centrale è riuscito là dove gli attaccanti non riescono proprio: fare gol.

Si tratta del terzo stagionale, tutti in Conference, per Ranieri che è diventato il miglior marcatore della Fiorentina nella competizione europea esclusi i playoff. Lo stesso discorso era stato fatto per Martinez Quarta solo qualche giorno fa, con il Chino che si era sostituito agli attaccanti nel pareggio di Roma. Il quinto centro per l'argentino (3 in Serie A e 2 in Conference) che è diventato il difensore centrale più prolifico dei cinque maggiori campionati europei, solo Grimaldo e Frimpong hanno segnato di più se ci mettiamo anche i terzini.

Numeri incredibili per una difesa che ogni tanto si concede qualche distrazione in difesa, ma sostituisce alla grande lo sterile attacco gigliato. Ranieri e Quarta, Quarta e Ranieri: sono diventate loro le punte di questa Fiorentina, in attesa che uno tra Beltran e Nzola cominci a segnare. E che anche Milenkovic (o Mina) si iscrivano ai bomber difensivi di questa squadra imprevedibile.