È SAN VALENTINO, STASERA LA FIORENTINA VUOL FAR INNAMORARE TUTTI. SERVE ANCHE IL CUORE

Fiorentina, stasera è l'occasione giusta per far innamorare anche i tifosi un po' più freddini. E quelli che, pur sempre vicinissimi ai viola, aspettano proprio la sfida di oggi per un abbraccio intenso, caldo e appassionato alla loro squadra e ai giocatori. Nella notte di San Valentino la Fiorentina deve lanciare un segnale forte a se stessa e al campionato. La partita col Bologna al Dall'Ara è la miglior chance per far capire a tutti che i toscani sono definitivamente guariti e possono tornare a sognare in grande, magari (anche se l'operazione è dura) guardando pure al quarto posto. La vittoria con il Frosinone ha ridato convinzione e fiducia ma ora serve ripetersi e andare finalmente alla ricerca di quella parola magica nel calcio, la continuità. Saranno tanti i fattori in gioco stasera, a partire da quello tattico: i viola nelle due precedenti partite di questa stagione hanno avuto la meglio contro il Bologna con un atteggiamento accorto, senza lanciarsi troppo all'attacco. Il dato sul possesso palla della partita vinta in campionato fu infatti del 61% a favore dei rossoblù, con tre calci d'angolo a zero per gli emiliani. Stiamo comunque parlando di tre mesi fa, tantissimi per un calcio che cambia di settimana in settimana. Il Bologna, reduce da otto gol realizzati in due gare, preoccupa per l'organizzazione e per le sue individualità ma anche la Fiorentina sta recuperando i suoi uomini migliori, da Nico ad un Ikonè che ora non deve fermarsi.

Dal punto di vista fisico la squadra di Italiano ha dato sensazioni discrete contro il Frosinone, è parsa in crescita rispetto alle gare precedenti: si tratta di un elemento abbastanza incoraggiante considerato che presumibilmente il ritmo del match sarà elevato, con buona fisicità in mezzo al campo e tante sgasate sulle fasce.

C'è da chiedersi poi, vista la cosiddetta elevata posta in palio, chi potrà avvertire maggiormente la pressione: sotto questo aspetto la Fiorentina, che ha esperienza anche nelle coppe, pare poter gestire meglio certe emozioni facendo leva anche su giocatori come Biraghi, Arthur, Bonaventura (se giocano), Nico Gonzalez, lo stesso Belotti. Il Bologna dal canto suo potrà provare a sfruttare la grande spinta del suo pubblico e pure in questo caso i viola dovranno saper controllare la gara e le tensioni. Dovranno metterci testa ma anche cuore. Premendo sull'acceleratore al momento giusto, ben sapendo che quella di stasera può essere un'altra svolta della stagione. Vincere significherebbe andare al quarto posto a due punti dall'Atalanta e dimenticare definitivamente un gennaio grigio tendente al nero.