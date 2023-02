DUNCAN, BIANCO O "DI NUOVO" IKONÉ. COSA FARE IN MEZZO

Un po' all'improvviso, è quasi emergenza a centrocampo per la Fiorentina. Complici le assenze di Mandragora per squalifica e di Barak all'ultimo minuto per una sindrome gastrointestinale, Italiano deve risistemare i suoi piani per trovare la soluzione migliore per affrontare una partita delicata come quella contro la Juventus. Anche perché davanti resta sempre il doppio impegno europeo e un tour de force fino a marzo, quindi le scelte dovranno essere per forza di cose ben ponderate, anche in ottica futura.

Amrabat, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan. Saranno questi i centrocampisti a disposizione, con buona pace di un giovane come Amatucci che poteva sperare in un esordio da sogno allo Stadium ma che non è stato inserito nella lista. Saranno sostanzialmente in quattro a giocarsi tre posti, con Castrovilli che appena rientrato difficilmente potrà fare più di qualche minuto, pur prezioso, nel finale.

Spazio dunque probabilmente al trio Amrabat, Bonaventura e Duncan, con i primi due a cui saranno chiesti gli straordinari visto che dovrebbero essere in campo anche in Portogallo. L'unico dubbio per ora è sul terzo membro del centrocampo, con Duncan netto favorito ma Bianco che potrebbe strappare una maglia all'ultimo minuto. Per il classe 2002 sarebbe una grande occasione vista la sua scomparsa dopo il buon inizio di 2023.

Con l'improbabile alternativa Ikoné nel ruolo di mezzala: quest'anno non ha mai giocato in quel ruolo, ma l'anno scorso Italiano lo provò anche a centrocampo proprio contro la Juventus. Chissà che nella notte torinese nella testa del tecnico viola non possa passare questa idea un po' originale.