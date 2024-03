DUNCAN, A fine corsa: a giugno rischia l'addio

FirenzeViola.it

Arrivati a Pasqua, con solo due mesi alla fine della stagione, per i club è già tempo di pensare al futuro. In particolare riguardo a quei calciatori, e nella Fiorentina sono molti, il cui contratto è a titolo temporaneo(in prestito) o andrà in scadenza a fine giugno. Tra questi, oltre ai vari Bonaventura, Arthur e Belotti, c'è anche l'autore del gol del momentaneo pareggio viola di ieri sera contro il Milan Alfred Duncan.

Il centrocampista ghanese infatti ha un contratto che lo lega ai viola fino al 30 giugno 2024. L'accordo prevede anche un'opzione, esercitabile dalla società gigliata, per un prolungamento di un ulteriore anno, ovvero fino al 2025. La Fiorentina però al momento non sembra intenzionata a farla valere visto che ad essa corrisponderebbe un notevole aumento dell'ingaggio rispetto agli attuali 1,6 mln stagione. Così per il mediano ex Sassuolo, l'addio diventa una soluzione più che plausibile.

CON L'ADDIO DI ITALIANO A GIUGNO LA FINE DI UN CICLO?

Con le voci, sempre più insistenti, di un divorzio, seppur in amicizia, tra il club viola e Vincenzo Italiano, il mese di giugno potrebbe diventare un crocevia fondamentale per il futuro prossimo della Fiorentina. L'addio del tecnico siciliano potrebbe significare la fine di un ciclo, con tanti giocatori, tra cui Duncan, che, arrivati a fine contratto, potrebbero decidere di spostarsi altrove. Anche perché a 31 anni, compiuti il 10 marzo, per il mediano nativo di Accra quello che firmerà quest'estate potrebbe essere l'ultimo contratto di rilievo della carriera. Prima di porre la sigla definitiva quindi il numero 32 viola vorrà essere certo di avere assicurate determinate garanzie sia tecniche che economiche, cosa che al momento la Fiorentina sembra non potergli offrire.

DUNCAN, IL SUO RUOLO NELLA MEDIANA DI ITALIANO

Prima al fianco di Torreira, poi di Amrabat, e infine di Arthur. In questi tre anni il tecnico ex Spezia si è affidato spesso al classe 1993 come spalla da affiancare ai diversi registi, chi di ruolo chi adattato, che nel corso di questo triennio si sono avvicendati nel ruolo di metronomo della squadra viola. Da quando è rientrato a Firenze dal prestito al Cagliari nell'estate del 2021, Duncan ha giocato 99 partite per un totale di 5.406 minuti.

Nel primo anno con il tecnico siciliano il ghanese è stato anche decisivo in fase realizzativa, con la rete, nell'ultima giornata di campionato contro la Juventus, che ha riportato i viola in Europa. Oltre a questo gol fondamentale, il numero 32 gigliato in questi tre anni ha alternato buone prestazioni, come quella di ieri sera contro il Milan, e qualche panchina, soprattutto dopo l'arrivo di Mandragora nell'estate del 2022. Un percorso che, nel complesso, l'ha reso uno dei gregari principali di questo ciclo viola sotto la guida di Vincenzo Italiano.