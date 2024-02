DOVE È FINITO IL VERO JACK?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina cade a Bologna nel recupero della 21° giornata di campionato. I viola falliscono così la possibilità di riavvicinarsi al quarto posto valido per la Champions e anzi, in caso di vittoria di una tra Lazio e Napoli nei loro rispettivi recuperi, sarebbero addirittura fuori dalla zona europea. La serata del Dall'Ara ha raccontato di un Bologna superiore rispetto ai gigliati in tutte le zone del campo e di una Fiorentina che, dopo i passi in avanti mostrati contro il Frosinone, sembra essere tornata quella di questi primi due mesi di 2024.

Tra le note meno liete della sfida del Dall'Ara, e in generale di questo inizio di anno, ci sono sicuramente le prestazioni di Giacomo Bonaventura. Il numero 5 viola al momento non sembra nelle migliori condizioni sia fisiche che mentali. Nelle ultime due gare, Frosinone a parte in cui è entrato a risultato ampiamente acquisito, non è riuscito ad essere il Jack trascinatore ammirato nel girone d'andata. A Lecce è apparso spaesato e nervoso, tanto che Italiano lo ha tolto nell'intervallo, e anche ieri sera, tranne una bella triangolazione con Ikonè e un tiro da fuori area che ha impensierito Ravaglia, nei 56 minuti in cui è stato in campo si è fatto notare ben poco.

Sembrano davvero lontani i tempi in cui il centrocampista marchigiano dopo un gol, come in occasione della gara di andata contro i felsinei, correva a festeggiare verso i tifosi seduti nel parterre di tribuna. Quel numero 5 viola che a suon di reti(6), assist(2) e prestazioni da leader si era conquistato un posto nella Nazionale di Spalletti nel nuovo anno non si è mai visto. Chissà se a pesare su questo calo di rendimento di Bonaventura non sia anche una situazione psicologica non ottimale, considerando i problemi legati al rinnovo del suo contratto e il forte interessamento della Juventus negli ultimi giorni mercato.

L'unica cosa certa è che domenica la Fiorentina al Castellani affronterà, in una gara fondamentale per il suo percorso in campionato, un Empoli rivitalizzata dalla cura Nicola. Con il tecnico piemontese gli azzurri hanno ottenuto 8 punti in 4 partite, e batterli non sarà assolutamente facile. I viola però hanno bisogno di tornare a vincere per riprendere la loro corsa all'Europa e per farlo hanno bisogno di ritrovare il vero Jack.