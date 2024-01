DOPPIO COLPO DALL'HELLAS? OCCHI SULL'ASSE VERONA-FIRENZE

236 chilometri. 3 ore e 5 minuti passando per l'A22: dettagli di un viaggio, Verona-Firenze, che traccia un asse di mercato. Perché a quattro giorni dall'apertura del calciomercato di colpi all'orizzonte in casa viola non ce ne sono, ma i due profili che scaldano di più tifo e anche dirigenza provengono dalla città dei Montecchi e Capuleti.

Cyril Ngonge sembra il candidato più accreditato -per costo dell'operazione, prontezza (si spera) di adattamento e caratteristiche tecniche, per il posto di esterno offensivo. Uno scatto in avanti, quello del belga, che avrebbe già rifiutato la Premier (Aston Villa) perché convinto di voler rimanere in Serie A, dettato anche dalle difficoltà e dai dubbi su Beste e Stengs, gli altri due candidati. Poi c'è un altro suo attuale compagno di squadra, Filippo Terracciano: sebbene il suo agente neghi qualsiasi contatto ravvicinato con la Fiorentina, i viola sono ancora in ballo per il classe 2003, conteso anche da Milan e Juventus. L'impressione è che si giochi tutto sul tempismo: la prima delle tre che presenterà un'offerta congrua (almeno 5 milioni) per il difensore dell'Hellas potrà portarsi a casa tutta la posta.



Ngonge-Terracciano, due opportunità nate dalla difficile situazione economica dell'Hellas Verona, conseguenza dell'indagine aperta dalla Guardia di Finanza qualche settimana fa sul proprietario dei gialloblù, Maurizio Setti, accusato di bancarotta fraudolenta. La Fiorentina potrebbe approfittare quindi della necessità di vendere dei veronesi, costretti a far cassa già a gennaio nonostante la precaria situazione di classifica. Ecco che la tratta Verona-Firenze rimane quella più calda da monitorare in queste settimane viola.