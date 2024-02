DOPO DIGIUNO E CAMOMILLE ORA NON FATE "I' BISCHERO"

Mandare giù quanto è successo dall’inizio di questo 2024 non è molto facile e non posso nemmeno dare la colpa all’anno bisestile, magari fosse solo quello. Voglio sperare che il fatto che la Fiorentina sia scivolata all’ottavo posto riesca a scuotere le menti anche di coloro che si sono trincerati e fatti tronfi del quarto posto, occupato per alcune settimane, e porti tutti a tirare le dovute conclusioni. Vedo, come era ovvio aspettarsi nel clima che ormai avvolge Firenze, che è partita la campagna denigratoria nei confronti di Italiano, taluni era da tempo che si erano portati avanti col lavoro e, se anche ritengo che l’allenatore viola abbia fatto e faccia i suoi errori, mi viene da pensare che abbia lavorato bene dal momento che a quel quarto posto ci ha portato lui con una squadra con grandi carenze e mancanze.

Sempre lui ci ha portato l’anno scorso a giocare due finali, ovviamente grazie anche a congiunzioni astrali e sportive favorevoli, quindi credo che abbia grandi meriti in quello che la Fiorentina ha fatto negli ultimi anni anche se qualche volta mi ha fatto innervosire, questo va detto, perché non è certo infallibile, altrimenti non stava qui. Trovo comunque alquanto sibillino che qualcuno pensi ad un disamore del Mister in favore di una sua nuova destinazione futura anche se sospetto che il prossimo campionato Italiano sarà altrove.

Chi invece resterà è la nostra dirigenza e quella qualcosa di diverso potrebbe e dovrebbe farlo, ma al momento pare che abbia messo in stand-by il progetto sportivo e la sua crescita. Sento dire che Italiano e la squadra si siano parlati al VP, si siano confrontati su come superare questo periodo negativo e pare che i toni siano stati comunque tranquilli. Si saranno bevuti delle belle camomille in questi giorni al bar del centro sportivo perché il post Lecce era sembrato un tantino nervoso, visto le esternazioni di capitan Biraghi, al quale suppongo che i suoi compagni vogliano un gran bene, quasi quanto me!

Mi incuriosirebbe però sapere se era presente anche qualche dirigente. Forse raccogliere qualche lamentela in considerazione del fatto che “questi siamo” poteva doverosamente scapparci, ma dalle segrete stanze non trapela niente. Leggere poi in questi giorni quanto hanno detto dal Genoa in merito a Gudmundsson e alla fantomatica offerta viola mi ha fatto sorridere perché, se da una parte non credevo in questa operazione, da una parte ho capito che i soldi ci sono…ma sono rimasti in cassa. Non credo che l’islandese sarebbe stato la panacea di tutti i nostri mali, ma sicuramente ci avrebbe aiutato vista la scarsità di uomini nel ruolo di esterno d’attacco.

Intanto si spera che sia recuperato del tutto Gonzalez mentre Kouame ancora deve rientrare dalla Coppa d’Africa e prima della metà del mese non sarà del gruppo (anche per questo mi domando come non siano riusciti a trovare un sostituto), per il resto non ci rimangono che Sottil ed Ikonè e ho detto tutto. Nel frattempo domenica affronteremo il Frosinone, che nella scorsa gara ha messo in seria difficoltà il Milan, ma a suo tempo anche i viola perché nell’incontro di andata finì in parità per 1-1. Quella partita fu lo specchio di tante altre, dove la Fiorentina non è riuscita a dare il ko al match per poi ritrovarsi recuperata da una squadra di livello più basso. Ora, visto che veniamo dalla sconfitta col Lecce al quale abbiamo lasciato 5 punti su 6, vediamo di non fare “i’ bischero” come si dice dalle nostre parti e torniamo a vincere dopo il digiuno (di risultati e di mercato) di gennaio.

La Signora in viola