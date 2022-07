DODO, Pronto a sbarcare in Italia: quando le visite

Una delle notizie più lette sulle pagine di FirenzeViola è quella legata all'arrivo del nuovo terzino destro viola Dodo, che sbarcherà in Italia tra meno di 48 ore e con ogni probabilità farà le visite mediche a Roma. Poi chissà che non possa già prendere la via di Moena per conoscere nuovi compagni di squadra e soprattutto mister Italiano.