DODÓ E BIRAGHI CONFERMATI, PIEROZZI SARÀ IL VICE. E TERZIC? IL SUO FUTURO È UN'INCOGNITA

Ancora tutto bloccato in casa Fiorentina sul fronte calciomercato, ma come è ormai noto, le principali cessioni dalle quali la società dovrebbe ricavare il tesoretto da reinvestire sono quelle di Sofyan Amrabat e Igor. Oltre a loro però, la Fiorentina monitora anche la situazione sulle fasce difensive con dei cambiamenti che sono già noti da tempo.

In primis è ormai definita da mesi la situazione legata a Lorenzo Venuti, con l’ex Lecce e Benevento che non ha rinnovato il suo contratto in Viola e dal 30 giugno sarà libero di trovare squadra. Al suo posto verrà provato Niccolò Pierozzi, al rientro dal prestito. Poi ci sono le conferme di Dodò e Biraghi, con quest’ultimo che, come confermato da lui stesso, ha prolungato fino al 2025 il suo contratto con la società gigliata e si appresta dunque a disputare anche questa stagione da titolare e capitano della squadra.

E Aleksa Terzic?Il suo futuro è un’incognita, specialmente per due motivi. Il primo è da ricollegarsi al contratto, che è in scadenza fra un anno. Il secondo, non di poco conto, è legato all’Europeo. Il terzino viola parte inevitabilmente dietro nelle gerarchie di Italiano e agli ultimi Mondiali in Qatar della Serbia non era tra i convocati. Una situazione che potrebbe verificarsi nuovamente anche agli europei e che l’ex Empoli vuole evitare. Per questo le avance del Bologna potrebbero far riflettere il serbo per dargli l’opportunità di avere maggiore minutaggio.