DODO, Buone notizie: a Riyad torna a lavorare in gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dodo è tornato ad allenarsi in gruppo a meno di quattro mesi dall'infortunio subito nella partita vinta dai viola alla Dacia Arena contro l'Udinese. Il brasiliano si è allenato con i compagni direttamente a Riyad, festeggiando così un recupero che dire lampo è dire poco. Il viaggio in Arabia doveva essere una sorta di gita premio, almeno così veniva descritta anche per scaramanzia, ma a questo punto si può tranquillamente dire che potrebbe trattarsi di un nuovo inizio per l'ex Shakhtar. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.