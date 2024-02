FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Diversi punti di vista, quelli emersi al termine della gara di Lecce, e quelli espressi nel corso di un mese di gennaio che - c’è da scommetterci - verrà ricordato a lungo a queste latitudini di tifo. Una sorta di Babele viola che anticipa un processo che società, tecnico e squadra dovranno gioco forza avviare, quello della ripartenza, per non pregiudicare ancora una seconda parte di stagione cominciata con il piede sbagliato.

Già, perché se l’uscita di capitan Biraghi sembra rientrare comunque nei compiti e nel ruolo del leader che striglia quando è il caso chi mentalmente sembra lontano è il riferimento a una problematica sorta nel passato che preoccupa, fosse solo per la recidiva. Ma più in generale è nella distanza tra l’esigenza immediata di Italiano di un esterno, espressa in tempi non sospetti, e le mosse del club che a prescindere dall’obiettivo sono andate concretizzandosi solo dopo l’ultima gara del mese che va letta una parte della crisi del momento.

Perchè se il k.o. del via del Mare è soprattutto figlio di un finale di gara in cui chi era in campo ha staccato la spina, mentalmente ancor prima che fisicamente, la flessione ininterrotta di gennaio è precisa conseguenza di scelte evidentemente non troppo condivise, con ripercussioni che a giudicare dai risultati hanno intaccato lo spogliatoio. Da ricompattare adesso, a dispetto di una classifica che ha completamente cambiato volto e in vista di un ritorno in campo che si farà più frenetico dal match con il Frosinone in poi.