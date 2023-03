DIFESA, TEGOLE E DUBBI DI ITALIANO IN VISTA DEL MILAN

Rocco Commisso oggi ha ribadito, parlando agli studenti dell’Università di Firenze la bontà delle operazioni in attacco dopo la cessione di Vlahovic, forti dei 20 gol che i due centravanti hanno segnato. Con Cabral che sta trovando la continuità al gol e il recupero di due esterni come Brekalo e Sottil, verso il Milan in effetti Italiano ha un certo margine di scelta mentre è forse la difesa quella che più preoccupa stavolta. Verona ha fatto registrare un bel clean sheet in realtà ma ha tolto a Italiano un giocatore che si stava ritagliando uno spazio importante e una fiducia crescente da parte dell’ambiente, che unito alla non perfetta forma di Milenkovic dopo l’infortunio, dà poco spazio di manovra al tecnico.

Terzic, colpito da una lesione di secondo grado a carico dell'adduttore, dovrebbe mancare per una ventina di giorni (confermate dunque le nostre previsioni di ieri), il che costringerà Cristiano Biraghi agli straordinari. Italiano, più che dare responsabilità a giovani come Kayode e Favasuli in un momento cruciale della stagione, per fare il vice Biraghi sta cercando alternative nel gruppo stesso dei "veterani", che ormai sta portando avanti nella buona e nella cattiva sorte. In caso di necessità possono subentrare al capitano Luca Ranieri, che è nato proprio come terzino sinistro (anche a Salerno lo ha fatto) per poi essere usato anche come centrale, o Igor, che ha già lavorato a sinistra pur come braccetto (Iachini lo utilizzò anche esterno al posto di Biraghi in un paio di partite) o, infine, Venuti a piede invertito, come lo utilizzò Vincenzo Montella nel 2019 con il Napoli e a Bergamo.

Per quanto riguarda Milenkovic, il centrale serbo ha recuperato dall’infortunio ma a Verona aveva solo un allenamento in gruppo e non era al 100%, per questo è rimasto in panchina, mentre per il Milan il tecnico continua a monitorarlo per capire se è pronto a partire dall’inizio. Avere altre complicazioni ora non sarebbe il caso, così non sorprenderebbe vedere titolare anche sabato la coppia Quarta-Igor. Su quest’ultimo sono iniziate proprio oggi le trattative per il rinnovo ma l'incontro tra agenti e dirigenza è stato cordiale e positivo e di sicuro non disturberà la concentrazione del brasiliano.