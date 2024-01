DIFESA, Cinismo, gol e un effetto sorpresa decisivo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha chiuso il 2023 nel migliore dei modi: tre vittorie consecutive e quarto posto in classifica. Lo ha fatto grazie a un cinismo e a un corto muso, che, nonostante non sia proprio nell’indole della squadra, ha portato 9 punti in cascina. Inevitabilmente il principale protagonista di fine 2023 è il reparto difensivo che, vuoi sia per meriti (soprattutto di Terracciano) ma anche per fortuna, ha dimostrato di essere solido e compatto al punto giusto ma si è rivelato anche estremamente decisivo in zona gol.

Su tutti lo dimostrano i 9 gol divisi tra Martinez Quarta e Luca Ranieri, a cui va aggiunta anche la rete di Biraghi che fa arrivare il bottino a quota 10. I primi due si sono rivelati veri bomber di area di rigore e hanno segnato spesso gol decisivi. Dalla Conference al campionato, fino all'ultima rete del centrale italiano contro il Torino, su più fronti si sono mostrati pericolosi, dalle palle inattive agli inserimenti da dietro. Ne va dato sicuramente merito a Italiano che probabilmente la soluzione del centrale di sinistra che si stacca e diventa un uomo aggiuntivo in area di rigore l'ha provata e riprovata più volte, in modo tale da creare quell'effetto sorpresa determinante in piu di una circostanza.