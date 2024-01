DIECI GIORNI PER DECIDERE IL FUTURO DI OTTO GIOCATORI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Manca sempre meno al gong che sancirà la fine del calciomercato invernale e in casa Fiorentina ci sono ancora diversi nodi da sciogliere su alcuni elementi presenti in rosa. Se Brian Rodriguez sembra ormai ad un passo da diventare il nuovo giocatore viola, dopo il suo arrivo la società dovrà concentrarsi soprattutto sulle cessioni. Sono otto i calciatori gigliati il cui futuro da qui al 31 di gennaio è tutt'altro che certo.

I primi nomi da cui partite non possono che essere quelli di Brekalo e Ikoné. Per quanto riguarda il croato non è un mistero che il suo desiderio sia quello di tornare in patria, alla Dinamo Zagabria, per trovare continuità e avere la possibilità di prendere parte ai prossimi Europei. Nei giorni scorsi la trattativa aveva subito una brusca frenata ma ora che la Fiorentina sembra aver in pugno il sostituto dell'ex Wolfsburg è probabile che il club croato torni alla carica con un'offerta che possa accontentare tutte le parti in causa. Discorso ben diverso per il francese: con lui la pazienza pare definitivamente finita e i Viola in caso di un'offerta congrua potrebbero decidere di farlo partire. Sul giocatore però al momento non sembra esserci molto mercato e questo complica qualsiasi tipo di trattativa. Da Roma fanno sapere di un interesse della Lazio ma al momento non risulta niente di concreto. Vedremo se questa voce - al momento nulla di più di una suggestione - possa tramutarsi in qualcosa di più concreto.

Un altro giocatore che difficilmente a febbraio potrà essere rivisto al Viola Park è Gino Infantino. Arrivato dal Rosario Central come vero e proprio crack, il classe 2004 è finito ben presto ai margini della rosa di Vincenzo Italiano, che lo considera ancora troppo acerbo per giocare in certi palcoscenici. L'argentino fino a questo momento ha collezionato soli 194 minuti in tutte le competizioni ed è probabile che possa andare a farsi le ossa in Serie B, dove in pole ci sarebbe la Cremonese. Discorso simile per Lorenzo Amatucci, anch'egli considerato ancora troppo giovane per la categoria e che potrebbe trasferirsi in prestito o al Catanzaro o alla Ternana, dove ritroverebbe gli ex compagni di Primavera Luccesi, Distefano e Favasuli.

Futuro incerto, ma che probabilmente sarà ancora a Firenze (almeno per il prossimo semestre), per Mbala Nzola, Antonin Barak e Yerry Mina. L'angolano ha diverse richieste dalla Serie A (Cagliari e Empoli in primis) ma è difficile che possa salutare Firenze in questa sessione di mercato, soprattutto dopo che ha rinunciato alla Coppa d'Africa per restare in Toscana. Per Barak, invece, l'interesse del Napoli sembrava concreto e il giocatore apprezzava la destinazione, ma alla fine non si è trovata l'intesa sulla formula. Su Mina, infine, ci sono una serie di pretendenti dal Sud America ma se la Fiorentina dovesse cederlo dovrebbe tornare anche sul mercato dei difensori: una strada poco percorribile.

Nota a margine anche per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista sta ormai recuperando a pieno dall'infortunio che lo tiene ai box da inizio stagione e si sta continuando ad allenare a parte al Viola Park. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e difficilmente sarà rinnovato. Vedremo se Italiano gli offrirà una nuova chance o se verranno trovate delle soluzioni negli ultimi giorni di mercato.