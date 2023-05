DIA, Valutato 35 mln, Kouamé possibile contropartita

FirenzeViola.it

Sono giorni che circolano voci di mercato in merito all'interesse della Fiorentina per Boulaye Dia della Salernitana. Come spiegava infatti il Corriere dello Sport della giornata di oggi, il centravanti senegalese verrà riscattato dai campani a 12 milioni dal Villarreal, e il prezzo fissato per portarlo via da Salerno è di 35 milioni. Troppi per la Fiorentina, che potrebbe inserire dentro alla trattativa delle contropartite. Kouame, ad esempio, è un nome che è già rimbalzato tra le due sponde nel mercato della scorsa estate.

