DEVE CRESCERE IL PUBBLICO MA ANCHE IL TECNICO

L’immagine era inconsueta e inequivocabile, Vincenzo Italiano rivolto alle sue spalle che incitava alla calma, nel dopo gara il tecnico viola ha spiegato che le sue esortazioni erano rivolte al pubblico, specie quello di tribuna, che rumoreggiava un po’ troppo(a suo avviso). Dinanzi ad un primo tempo della Fiorentina col Verona piuttosto deludente. È pur vero come non sia la prima volta che Italiano battibecca col pubblico assiso alle sue spalle, evidenziando una sensibilità fin troppo spiccata alle critiche che gli vengono urlate in fiorentino alle orecchie, parole che è facile capire, devono di certo essere fastidiose.

Resta da capire cosa muova così tante persone ad acquistare posti dal costo non popolare, come la tribuna e il parterre di tribuna( settore proprio dietro alle panchine e molto vicino al campo), per essere così pronti poi a bersagliare squadra e allenatore, la propria squadra e il proprio allenatore( si presume). Allo stesso modo resta da capire come un professionista quale è Vincenzo Italiano, con esperienze anche in serie calcistiche ben più ruspanti della ricca e paludata serie A, possa farsi smuovere da qualche tifoso che gli urla dietro.

L’impermeabilità è uno strumento professionale come la sapienza tattica, l’eloquio sciolto dinanzi alla stampa. Italiano, non ce ne voglia, non è un passante, nè il venditore del caffè Borghetti che passeggia tra gli spalti, egli è l’allenatore della squadra, uomo ricco e di successo che confeziona lo spettacolo che gli altri pagano per andare ad ammirare. E come ogni uomo di spettacolo deve accettare le critiche, anche rumorose e colorite, a maggior ragione quando le fanno i loggionisti nel corso dello spettacolo. Si è mai visto infatti un primo tenore o il direttore dell’orchestra che si rivolgono al pubblico che buba?

No, e Italiano dovrà pure capirlo prima o poi, è ovvio che certe frasi, certe offese, infastidirebbero chiunque, siamo uomini. Ma se è vero come è vero che il tecnico viola è un uomo orgoglioso ed ambizioso e vuole crescere di spessore, deve capire che la sua crescita passa anche dal saper gestire situazioni come questa senza scomporsi.

Il medesimo discorso vale per l’ambiente viola, per il pubblico. Il quale coltiva giustamente grandi e gloriose ambizioni, questi ‘ incidenti’ non giovano alla Fiorentina. Intendiamoci, fischiare ed esprimere civilmente il disappunto, è un diritto degli spettatori paganti, ma esprimere ossessivamente le critiche, prendendo a bersaglio un proprio giocatore che già si sa le soffre oltre modo. E’ solo controproducente e non è l’atteggiamento di chi ama la Fiorentina. Cambiare si può, insieme, pubblico e allenatore, e visto il periodo, come non farne un fioretto natalizio in vista del prossimo anno?