DE SANTIS A FV, Seguo da tanto Gonzalez: vi spiego

Nico Gonzalez è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Per farci raccontare un po' il profilo classe '98 argentino, FirenzeViola.it ha contattato direttamente Lorenzo De Santis, intermediario di mercato sempre vicino alle vicende sudamericane: "Nico Gonzalez è un giocatore che conosco molto bene, lo vidi la prima volta in Serie B argentina all'Argentinos Junior. Giocava esterno in un attacco a 3 per rientrare con il mancino: ha buona tecnica e un'ottima struttura, per questo può giocare anche prima punta".

Il prezzo alto corrisponde al valore?

"A me piace molto come giocatore. Lo Stoccarda lo pagò 8 milioni e mezzo e non l'ha venduto neanche quando è retrocesso il primo anno, nonostante le offerte. Io nel 2018 e nel 2019 avevo il mandato per venderlo in Italia a 12-13 milioni di euro. È stabilmente nel giro della Nazionale e ha fatto anche un paio di gol. Il prezzo è alto, ma il valore anche e giocando la Copa America da titolare devi stare alle condizioni di chi lo vende. Prenderlo a 10 milioni sarebbe stato un colpo incredibile. L'unica cosa che mi preoccupa sono i tanti acciacchi che ha avuto in stagione. Tutti piccoli, ma tanti".