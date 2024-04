DE ROSSI, Vecchio pallino: a giugno si può riaccendere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel casting per il prossimo allenatore della Fiorentina c'è anche Daniele De Rossi, alle prese con il finale di stagione con la Roma ma con un futuro ancorra tutto da scrivere. A Lecce avrà l'occasione per lanciarsi definitivamente nella corsa ad un posto in Champions League accorciando addirittura sulla Juventus con un percorso fantastico da quando ha preso il posto di Jose Mourinho: 13 partite, due sole sconfitte di cui una indolore contro il Brighton in Europa League e l'altra contro la capolista Inter. Per il resto solo vittorie a parte il pareggio con il Feyenoord poi ribaltato al ritorno con una delle 10 vittorie stagionali che gli valgono una media da 2,23 punti a partita.

Numeri che gli hanno già fatto mettere gli occhi addosso da parecchi club, Fiorentina in primis che con Daniele Pradè ha un canale privilegiato visto il rapporto di lunga data tra il dirigente e il calciatore, già sondato come possibile allenatore viola anni fa, quando ci fu una conversazione in cui De Rossi disse di sì ad un eventuale approdo a Firenze, prima che la società prendesse altre vie. Ma siccome spesso accade che un nome vicino alla Fiorentina alla fine a Firenze ci arrivi davvero dopo qualche anno, chissà che la prossima estate non sia davvero quella del suo arrivo in viola.

Certo, gli ostacoli da superare non sono pochi. Uno su tutti la volontà dei Friedkin di andare avanti con De Rossi alla Roma anche la prossima stagione, una decisione ancora non presa ma che con il passare delle giornate sembra sempre più verosimile. E poi i dubbi sull'esperienza in Serie A: bastano pochi mesi, seppur fantastici, a garantire un successo nella carriera da allenatore che attende DDR? Pradè ha pochi dubbi ma non dipende solo da lui: l'ex 'Capitan futuro' però resterà un nome possibile per la Fiorentina fino a che non verrà presa la decisione definitiva.