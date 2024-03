DE LA FUENTE, La Fiorentina ora pensa al suo rinnovo

Fonte: Stefano Berardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Subito dopo aver festeggiato il raggiungimento della finale di Coppa Italia Femminile, in casa Fiorentina è in arrivo un’altra novità. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola, la società viola avrebbe già avviato i discorsi con il tecnico Sebastian De La Fuente per un rinnovo del contratto. Da capire solo la durata, se sarà un prolungamento annuale, biennale o che andrà oltre.

L'allenatore argentino, giunto a Firenze la scorsa estate dopo l’ottima esperienza vissuta col Como (con cui ha ottenuto un’agevole salvezza), è riuscito a riportare la Fiorentina Femminile in finale di Coppa dopo cinque anni dall’ultima volta ed è molto vicino a raggiungere la Uefa Women’s Champions League.

C’è da evidenziare anche l’ottimo legame sviluppato da De La Fuente con tutte le calciatrici del gruppo viola e l’unità d’intenti riportata in riva all’Arno dopo due stagioni molto travagliate. Il segreto di una squadra che sta tornando ad alti livelli per la gioia dei tifosi viola.