DE GEA, Palladino: "Fermo da un po', ci i vorrà tempo per rivederlo"

Raffaele Palladino nelle sue dichiarazioni a fine gara ha parlato anche dell'ultimo acquisto David De Gea: "La sua carriera parla per lui, ha caratura internazionale. Ci porta tanta esperienza anche nello spogliatoio, si è messo a disposizione rimanendo a Firenze a lavorare e da lunedì inizieremo a lavorare insieme anche se è stato fermo per oltre un anno e dunque servirà tempo per rivederlo in forma".

