DALLA TURCHIA, Montella consiglia Akaydin alla Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riporta Fotomac.com, Vincenzo Montella, Ct della nazionale turca, avrebbe contattato la dirigenza viola per consigliare un nuovo nome per il reparto difensivo. Si tratterebbe di Samet Akaydin, difensore ventinovenne del Fenerbahce, allenato proprio dall'ex tecnico viola in nazionale. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it.

CLICCA QUI PER LA NEWS: