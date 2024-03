DALL'INGHILTERRA, Amrabat a Firenze a giugno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto tabloid britannico The Sun oggi ha riportato la notizia che il Manchester United a fine stagione non riscatterà il cartellino, ancora di proprietà della Fiorentina, di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino non è riuscito ad ambientarsi in Inghilterra(QUI la notizia del suo errore nel derby contro il Manchester City) e a giugno tornerà a Firenze. Anche se come spiega il media inglese, l'ex Verona non dovrebbe rimanere a lungo a Firenze ma potrebbe essere girato altrove dal club viola.

