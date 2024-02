DALL'EMPOLI A EMPOLI: COME È CAMBIATA LA STAGIONE DELLA FIORENTINA. AL CASTELLANI VIETATO SBAGLIARE

FirenzeViola.it

Domani alle 15:00 la Fiorentina affronterà al Castellani l'Empoli in una gara fondamentale per la corsa europea dei viola. All'andata il 23 ottobre, di rientro dalla seconda sosta per le nazionali, la formazione di Italiano, che veniva da una striscia di cinque risultati utili consecutivi e dal perentorio successo di Napoli, perse 2-0 il derby al Franchi. All'ora i viola fallirono un'occasione d'oro per dare continuità all'ottimo avvio di stagione. Biraghi e compagni persero infatti, contro un Empoli in grande difficoltà che aveva segnato appena un gol in 8 giornate, la seconda partita in Serie A.

Se quella sfida fu la prima di una mini crisi fatta di tre sconfitte consecutive(contro Empoli, Lazio e Juventus), domani i viola sperano invece che il derby dell'Arno possa rappresentare l'uscita dal tunnel. Un periodo negativo che per la Fiorentina è iniziato con l'avvento del nuovo anno, anche se alcune avvisaglie c'erano già state nelle tre vittorie consecutive per 1-0 di fine dicembre. La partita contro il Bologna, che paradossalmente tre mesi fa segnò la fine del mini ciclo di sconfitte, ha fatto risprofondare i viola nel baratro dopo il successo contro il Frosinone. La sconfitta del Dall'Ara è stata la quarta nelle ultime sei partite di campionato. Un andamento che Biraghi e compagni ad Empoli sono chiamati ad invertire.

Un cambiamento di situazione rispetto al derby d'andata che è spiegabile attraverso varie cause. Gli infortuni di alcuni giocatori chiave come Nico, che è stato ai box per oltre un mese e che ancora, come detto dallo stesso Italiano, non ha i 90 minuti nelle gambe, e come Arthur, limitato nelle sue prestazioni da vari acciacchi fisici. I problemi legati al mancato accordo sul rinnovo del contratto e alla corte della Juventus per Bonaventura. E ancora gli strascichi di un mercato invernale da cui Italiano voleva un esterno d'attacco che invece non è mai arrivato. Insomma di cose andate storte negli ultimi mesi alla Fiorentina ce ne sono state parecchie, ma la stagione deve ancora entrare nel vivo e i viola sono in corsa su tre fronti. Ecco allora che la sfida contro l'Empoli per i ragazzi di Italiano diventa fondamentale per provare a lasciarsi alle spalle il periodo negativo e rilanciarsi nella corsa all'Europa.