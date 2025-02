Dal Viola Park, il forfait di Adli e il dubbio Folorunsho. Intanto squadra in ritiro

vedi letture

Una delle notizie più cliccate quest'oggi su FirenzeViola.it è il nostro focus sull'infermeria in casa Fiorentina. Come vi abbiamo informato, Yacine Adli è pronto a dare di nuovo forfait dai convocati, mentre Michael Folorunsho rimane in dubbio. La squadra nel frattempo va in ritiro. CLICCA QUI per la news integrale.