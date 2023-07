DAL RITORNO DI NICO ALL'ARRIVO DI ARTHUR: COSA ASPETTARSI QUESTA SETTIMANA AL VIOLA PARK

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la Fiorentina è ormai iniziata la seconda settimana di ritiro al Viola Park e, a Bagno a Ripoli, si prospettano dei giorni caldissimi, non solo sotto l’aspetto meteorologico. Tanti saranno gli impegni viola nelle prossime ore, dai rientri dei calciatori fino a ora impegnati con le rispettive Nazionali, alle amichevoli da sostenere, passando per il possibile arrivo dei nuovi acquisti. Ma andiamo per ordine.

Tra i calciatori che il 12 luglio si sono ritrovati al Viola Park per iniziare il ritiro estivo, infatti, non erano presenti coloro che, nel corso di giugno, hanno indossato le maglie delle Nazionali. Il primo a rientrare a Firenze è stato Barak che, impegnato lo scorso mese con la Repubblica Ceca, non può ancora allenarsi insieme al gruppo a causa di un’infezione virale. Da stamani, inoltre, sono presenti in ritiro anche i giovani Kayode e Amatucci, freschi della vittoria all’Europeo Under 19. Nella giornata di domani, invece, si dovrebbero rivedere a Bagno a Ripoli anche Nico Gonzalez e Milenkovic, mentre Amrabat, ormai prossimo all’addio ai colori viola, arriverà giovedì.

Questa settimana sarà anche l’occasione per mister Italiano di mettersi alla prova con squadre più "insidiose" rispetto alla Primavera di mister Galloppa: giovedì 20 luglio al Viola Park è atteso il Parma di Pecchia, mentre domenica 23 i viola sfideranno in amichevole un’altra squadra di Serie B, il Catanzaro.

Questa che viene sarà anche la settimana in cui potrebbero giungere dei volti nuovi alla corte del tecnico gigliato. Sembra ormai tutto deciso per l’approdo dalla Juventus alla Fiorentina di Arthur: il centrocampista brasiliano potrebbe sbarcare a Firenze proprio nelle prossime 48-72 ore, costituendo quel nuovo innesto che, insieme a Sabiri e Parisi, avrà il compito di rinforzare la rosa viola. Una settimana, dunque, ricca di impegni, ritorni e soprattutto arrivi.