DAL DOLORE DELLA SQUADRA A UN OBIETTIVO COMUNE NEL NOME DI BARONE

Questa mattina lo staff viola e la squadra, tra afflizione e dolore, si è ritrovata al Viola Park per dare inizio alla preparazione del ritorno in campo della Fiorentina il prossimo sabato contro il Milan. Quella di oggi è stata la prima seduta senza la presenza costante di Joe Barone a bordo campo. Ad osservare il primo allenamento dei calciatori dopo il recente dramma, invece, stamani c'era Commisso, ancora scosso e addolorato per la perdita dell'amico, e che, almeno nei suoi piani, resterà a Firenze fino al termine della stagione calcistica.

L'ULTIMO SALUTO - Dopo la brutta notizia del collasso cardiaco di Barone, e la successiva comunicazione che la gara contro l'Atalanta non si sarebbe giocata, diversi calciatori sono corsi al San Raffaele per avere notizie dirette in merito alle condizioni del loro direttore generale. Alcuni di loro (Milenkovic, Biraghi, Terracciano e Mandragora) sono rimasti davanti all'ospedale milanese fino a tarda serata, con il pullman della squadra che invece è arrivato poco dopo le 22:00 al Viola Park con a bordo tutti gli altri calciatori. Lunedì sera, ad aspettare la salma all'interno del centro sportivo, si è poi riunito nuovamente tutto il gruppo squadra insieme al tecnico viola Vincenzo Italiano per accogliere il loro direttore. L'ultimo saluto, infine, è arrivato nella giornata di ieri quando quasi tutti i calciatori, fatto salvo per alcuni impegnati con le rispettive Nazionali, sono arrivati davanti al feretro di Barone a porgere il loro addio. Volti cupi e scuri tra i viola, con un Christensen che non riusciva a fermare le lacrime e Biraghi insieme a Milenkovic, unici due dell'attuale rosa che hanno vissuto la scomparsa di Davide Astori in prima squadra, capitano e vice capitano, silenziosi e immobili come statue.

RIPARTIRE INSIEME NEL NOME DI JOE - Sono stati tantissimi i messaggi dei calciatori viola, ed ex Fiorentina, in ricordo di Joe Barone. Sono arrivate parole molto belle anche da chi, in passato, aveva avuto qualche disputa con il dirigente, segno che nonostante le incomprensioni la stima per il direttore c'è sempre stata. Lo stesso capitano della Fiorentina, nella sua lunga lettera, ha detto: "Abbiamo una promessa che ci siamo fatti e che io non dimentico. Mi raccomando non dimenticarla neanche tu e dammi la forza da lassù di portarla avanti!". Il dg viola, infatti, ha sempre difeso a spada tratta e creduto in tutti i singoli calciatori viola. Anche Mandragora ha parlato di regalare qualcosa a Barone: "Spero di poterti regalare insieme ai miei compagni, molte soddisfazioni e quel qualcosa che tanto sognavi!", cosa ribadita anche da Quarta: "Joe, riposa in pace, noi faremo di tutto per portare la Fiorentina in alto, come sognavi" e da Milenkovic: "Porteremo avanti con tutta la nostra forza le tue idee e la tua incredibile fede per la Viola".

VINCERE ANCHE PER BARONE - Per diversi calciatori Barone era "un compagno di squadra", sempre presente ad ogni seduta di allenamento al Viola Park e negli spogliatoi nei pre gara e nei post partita. Un uomo che, nonostante la carica da dirigente, ha vissuto ogni singola giornata in viola con la determinazione, la grinta e l'agonismo di un giocatore. Anche per questo sarà tanta la voglia dei giocatori viola di unirsi nel dolore e di regalare una storica gioia a Firenze anche nel nome di Joe.