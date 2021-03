DA13, Invia il tuo ricordo per il 4 marzo

Il 4 marzo non sarà mai più una data qualunque per i tifosi della Fiorentina e per chi aveva a cuore il capitano per sempre, Davide Astori. Quel giorno ha cambiato per sempre la storia viola, consegnando all'eternità il numero 13, che nessuno mai più potrà indossare. Per celebrare il ricordo di Davide, che nessuno dimenticherà mai, FirenzeViola.it ha deciso di condividere i vostri pensieri lungo tutta la giornata di giovedì, giorno che ci riporterà alla mente quel tragico 4 marzo 2018.

Da oggi fino a mercoledì alle ore 19, inviateci alla mail redazione@firenzeviola.it le vostre foto che rappresentano ciò che vi lega a quel giorno, un vostro pensiero, un ricordo o anche un semplice disegno, che poi pubblicheremo sul sito nel corso della giornata di giovedì 4 per condividere con tutto il popolo viola una lunga giornata di memoria per far rivivere il nostro Davide Astori.