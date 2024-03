DA PEST A PEST: RICOMINCIA IL CAMMINO IN CONFERENCE. SEI GARE AD ATENE

La Fiorentina ricomincia da dove aveva finito. Dalle rive del Danubio, a cinque chilometri dalla Groupama Arena, dove la rincorsa si era stoppata a dicembre con l'1-1 col Ferencvaros. Da un'altra arena ungherese, la Bozsik Aréna (casa dell'Honved) riparte la missione viola verso Agia Sophia di Atene.

6 PARTITE AD ATENE - Vincenzo Italiano e i suoi cercano l'Europa attraverso l'Europa: delle tre strade che portano a un piazzamento che vale la qualificazione a una coppa europea, quella della Conference sembra forse quella più alla portata. Fermo restando che gli slot per Champions, Europa e Conference League verranno ridisegnati a seconda del ranking della federazione italiana, in Serie A la Viola dovrebbe riuscire nell'impresa di mettersi dietro a fine anno almeno due tra Bologna, Roma, Atalanta e Napoli per ottenere un piazzamento in Europa League; in Coppa Italia il cammino è più corto ma più tortuoso, con Atalanta in semifinale e una tra Juventus e Lazio da battere in finale. E così le sette gare che mancano per sollevare il trofeo di Conference nel cielo di Atene, il prossimo 29 maggio, diventano il cammino tracciato per nobilitare una stagione di alti e bassi.

2 MILIONI IN BALLO - Si riparte dal Maccabi Haifa, avversario alla portata (qui la scheda degli israeliani), per un incrocio delicato soprattutto sotto il profilo dell'ordine pubblico (qui i dettagli). Quello con i verdi di Haifa è il primo snodo da non fallire nella stagione: un'eliminazione non è contemplata in casa Fiorentina, mentre un passaggio del turno significherebbe ulteriori due gare e un incasso da 2 milioni (da aggiungere ai circa 7 milioni e mezzo ottenuti finora col cammino tra preliminari e gironi). L'importanza del doppio incrocio col Maccabi e la necessità di non sbagliare l'approccio all'andata (cosa che anno scorso successe solo contro il Basilea in semifinale) Italiano opterà per un turnover misurato. Dentro comunque chi sta meglio, nessun calcolo in vista della Roma. Ad oggi, quella di stasera è la prima di sei finali che potrebbero portare la Viola in Grecia.