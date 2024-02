DA GENOVA, Ecco la versione sull'affare per Albert

FirenzeViola.it

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha parlato in esclusiva a Radio Sportiva. Tra le tante dichiarazioni, è stato toccato anche il tema Albert Gudmundsson, trattato fortemente dalla Fiorentina a fine mercato ma rimasto a Genova: "C'è stata l'offerta della Fiorentina, il discorso è stato reale. C'è stata l'offerta da parte loro ma non abbiamo mai avuto idea di privarci di Albert adesso e non se n'è fatto nulla".

