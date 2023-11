DA BATI A PEPITO, I BOMBER VIOLA AL PRIMO FIORENTINA-JUVENTUS. E DOMANI TOCCA A BELTRAN

Fonte: A cura di Samuele Fontanelli

Domani sera nel big match del Franchi tra Fiorentina e Juventus a guidare l'attacco viola dal primo minuto dovrebbe esserci Lucas Beltran. Per l'argentino, che sicuramente sa come ci si prepara a certe sfide avendo giocato in carriera quattro "superclassico", sarà il primo Fiorentina-Juventus. Una gara speciale che in caso di gol potrebbe lanciare definitivamente la stagione del Vichingo.

Andando indietro nel tempo, tra i grandi centravanti della storia recente viola in due hanno gonfiato la rete del Franchi al loro primo Fiorentina-Juventus. Il primo non poteva che essere lui, il re dei numeri nove fiorentini, Gabriel Omar Batistuta. Il 26 gennaio 1992 Batigol segnò di testa su assist di Stefano Carobbi la rete del parziale 1-0 viola contro i bianconeri. Per la cronaca la partita terminò 2-0 per la Fiorentina all'ora allenata da Luigi Radice. Il secondo invece è Alberto Gilardino. L'attaccante piemontese, all'esordio in Serie A con la maglia viola nella prima giornata della stagione 2008-2009, segnò il gol del definitivo 1-1 tra la formazione di Cesare Prandelli e quella di Claudio Ranieri.

Parlando di grandi attaccanti della storia recente della Fiorentina non possiamo non citare la Scarpa d'Oro 2006 Luca Toni. Il bomber emiliano non è mai andato a segno al Franchi contro i bianconeri. Con la maglia viola Toni ha fatto male alla Juventus solamente una volta a Torino nell'annata 2005-2006. Anche se non è stato propriamente un "numero 9", il migliore tra gli attaccanti viola è stato sicuramente Giuseppe Rossi che, al suo primo ed unico Fiorentina-Juventus al Franchi, ha segnato addirittura una tripletta.