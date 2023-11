CUK-FIO 0-1, Tifoso razzista allontanato e riammesso

Scena davvero particolare quella andata in scena allo stadio di Leskovac: il tifoso serbo che - apparentemente - se l’era presa con il giocatore del Cukaricki Ndiaye con offere di stampo razziale è stato infatti in un primo momento allontanato dalla security e poi riammesso allo stadio per seguire la partita. Secondo quanto raccolto dal nostro inviato in Serbia, il tifoso di casa è stato prima cacciato e poi riammesso poiché probabilmnte non si tratta della persona che ha emesso l'ululato razzista.