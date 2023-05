CRESCITA SOTTO PORTA: NICO IN DOPPIA CIFRA, ORA PUNTA AL SUO RECORD PERSONALE

FirenzeViola.it

Con la rete segnata ieri alla Salernitana, Nico Gonzalez è arrivato in doppia cifra, piazzandosi come terzo miglior marcatore di questa stagione. L'argentino ha raggiunto quota 10 reti, 5 quelle in campionato, 4 in Conference League (di cui uno nel preliminare), e 1 in Coppa Italia in un totale di 35 partite disputate. Un traguardo sicuramente importante che mette l'accento sulla crescita del calciatore in fase realizzativa, sia rispetto all'anno scorso dove il bottino finale si era fermato a 8 reti che rispetto agli anni passati. Quota dieci infatti non è un dato banale per Nico, anzi.

Per lui questa è la seconda stagione più prolifica in carriera. A livello realizzativo ha fatto meglio sono nell'annata 2019/2020 quando militava nello Stoccarda nella Zweite Liga, seconda divisione del campionato tedesco. Durante quel periodo i gol furono 15 in 29 gare (tra campionato e coppa), ma c'è da considerare ovviamente il livello del torneo che, per forza di cose, non è paragonabile alla Serie A. Si può benissimo affermare quindi che questa sia una delle migliori stagioni giocata ad alti livelli dall'argentino, tenendo conto del valore delle competizioni disputate e del rendimento fornito dall'attaccante.

Dando un'occhiata alle stagioni precedenti del classe '98 è possibile vedere come in generale le reti segnate siano sempre state poche. E' evidente come questo dimostri che la strada intrapresa da Nico Gonzalez sia quella giusta e che il suo percorso sia inevitabilmente in crescita. Con ancora sette partite a disposizione (escludendo un eventuale finale di Conference League) l'esterno viola avrà una motivazione in più: come obiettivo individuale, sarebbe un bel traguardo raggiungere o addirittura superare quota 15 gol per eguagliare o annientare il suo record personale.